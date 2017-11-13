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Торрес хочет вернуться в АПЛ и может воссоединиться с Бенитесом в «Ньюкасле»

Футбол

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес хотел бы вернуться в английскую Премьер-лигу, где ранее выступал за «Ливерпуль», утверждает The Sun. Форвард готов уйти из стана «матрасников» в аренду в зимнее межсезонье.

Напомним, что зимой ряды «Атлетико» пополнит экс-форвард «Челси» Диего Коста. Соответственно, конкуренция в линии атаки «Атлетико» ещё больше возрастёт. В связи с этим Торрес, который лишь два раза вышел в основном составе «матрасников» в этом сезоне, намерен сменить клуб.

Представители Торреса сообщили, что форвард рассматривает варианты с переходом в «Саутгемптон» и «Ньюкасл Юнайтед». Стоит отметить, что главным тренером «сорок» является Рафаэль Бенитес, который и приобрёл Торреса в «Ливерпуль» в 2007 году.

Фернандо Торрес может перейти в «Баварию» в качестве замены Левандовскому
Источник: The Sun Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Ливерпуль Ньюкасл Юнайтед Саутгемптон Рафаэль Бенитес Фернандо Торрес
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