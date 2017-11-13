Защитник «Шальке-04»: для меня Горецка сильнее Ракитича

Защитник «Шальке-04» Коке Андухар не поскупился на похвалу в адрес полузащитника команды Леона Горецки. Коке считает, что одноклубника ожидает блестящее будущее, сравнив его с хавбеком «Барселоны» Иваном Ракитичем.

«Для меня Горецка очень похож на Ракитича, но может играть и лучше него. Я знаю Ракитича, так как играл с ним в «Севилье». Горецка сильнее Ракитича и умеет отлично контролировать себя», — приводит слова Коке Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что «Барселона» заинтересована в услугах Горецки. Между тем руководство и тренерский штаб гельзенкирхенского клуба расставаться с игроком не хотят.