Ж. Боатенг рассказал о шоке, пережитом им и его одноклубниками из-за Анчелотти

Защитник мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг раскрыл некоторые подробности, связанные с матчем группового этапа Лиги чемпионов с «ПСЖ». Играя на выезде, немецкий гранд потерпел поражение со счётом 0:3, после чего Карло Анчелотти был отправлен в отставку с поста главного тренера команды. Итальянский специалист в этой игре не включил в основной состав Боатенга, а также таких игроков, как Арьен Роббен, Франк Рибери, Матс Хуммельс и Кингсли Коман.

«Это уже было очень странно. Команда была на установке перед игрой, и за полтора часа до начала матча нам пятерым сообщили, что мы не играем. При этом неожиданно и без каких-либо объяснений. Можно сказать, что мы были шокированы», — цитирует Боатенга Süddeutsche Zeitung.

Относительно того, что у команды под руководством Анчелотти не было соответствующих тренировок, игрок сборной Германии сказал: «Мы работали нетак, как раньше. И как футболист ты чувствуешь, готов ли на все сто процентов».

В начале октября Анчелотти на посту наставника мюнхенцев сменил Юпп Хайнкес.