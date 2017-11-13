Вальверде хочет зимой приобрести центрального защитника

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде намерен в зимнее трансферное окно приобрести центрального защитника, сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, наставник каталонской команды хотел бы приобрести футболиста, который играл бы в чемпионате Испании или же в одной из европейских первенств. При этом Вальверде хочет, чтобы этот футболист сразу же начал показывать игру соответствующего уровня.

Вальверде уже поставил руководство испанского гранда в известность о том, что хочет приобретать лишь таких футболистов, которые играли бы в основном составе.