Хуммельс раскрыл секрет успехов Хайнкеса

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс адресовал слова похвалы главному тренеру команды Юппу Хайнкесу. Футболисту сборной Германии задали вопрос о предпосылках успехов этого специалиста.

«Это дисциплина и чёткая структура, которую он привносит в работу. Это вещи, которые очень полезны футболистам нашей команды. Хайнкес определённо привнёс в «Баварию» новый командный дух. Он и мне прямо сказал, чего будет требовать и ожидать от меня. У меня всегда был открытый диалог со всеми моими тренерами, и я нахожу это целесообразным. Многим игрокам идёт на пользу то, что Хайнкес чётко говорит о том, к чему стремится. Тренер с самого начала подробно объяснил нам наши задачи», — цитирует Хуммельса Bild.