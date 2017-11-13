Мауро Силва: Касемиро – лучший футболист мира в своём амплуа

Бывший полузащитник «Депортиво» и сборной Бразилии Мауро Силва не поскупился на похвалу в адрес хавбека мадридского «Реала» Карлоса Касемиро. Мауро Силва отметил, что его соотечественник очень впечатляет своей игрой.

«Игра Касемиро восхищает меня. В данный момент этот игрок – одна из моих футбольных слабостей. Он действует впереди защитников, и благодаря его игре команда чувствует себя спокойно. Его отличают умные передвижения по полю. Касемиро умеет перехватывать пасы соперников и организовывать атаки своей команды. А в последнее время он ещё и забивать начал. Для меня Касемиро – лучший футболист мира в своём амплуа», — цитирует Мауро Силву Marca.