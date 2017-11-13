Хави Гарсия: ЧМ-2018 изменит представление болельщиков о России

Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия, ранее выступавший за «Зенит», призвал испанских футбольных болельщиков приехать в Россию на ЧМ-2018.

«В России любят футбол. Санкт-Петербург – великолепный город, а „Зенит“ — лучший клуб страны. Болельщики поддерживали меня и в хорошие, и в плохие времена. Я всегда чувствовал тёплое отношение к себе.

В Испании люди стремятся провести отпуск на пляже, но я призываю всех отправиться в Россию на чемпионат мира. Он изменит ваше представление об этой стране. Турнир станет историческим моментом для России. Там уже построили великолепные стадионы, чтобы провести невероятный чемпионат», — приводит слова Гарсии Reuters.