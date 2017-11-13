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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Хави Гарсия: ЧМ-2018 изменит представление болельщиков о России

Футбол

Полузащитник «Бетиса» Хави Гарсия, ранее выступавший за «Зенит», призвал испанских футбольных болельщиков приехать в Россию на ЧМ-2018.

«В России любят футбол. Санкт-Петербург – великолепный город, а „Зенит“ — лучший клуб страны. Болельщики поддерживали меня и в хорошие, и в плохие времена. Я всегда чувствовал тёплое отношение к себе.

В Испании люди стремятся провести отпуск на пляже, но я призываю всех отправиться в Россию на чемпионат мира. Он изменит ваше представление об этой стране. Турнир станет историческим моментом для России. Там уже построили великолепные стадионы, чтобы провести невероятный чемпионат», — приводит слова Гарсии Reuters.

Победные нули Швейцарии и Хорватии. Ещё две сборные едут в Россию
Сборные Швейцарии и Хорватии сыграют на чемпионате мира в России. Нулевые ничьи в ответных матчах их вполне устроили.
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
Теги
Бетис Хави Гарсия Болельщики — Футбол ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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