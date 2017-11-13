Колосков — об игре сборной России: впечатления очень грустные, нам утёрли нос

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от прошедшего товарищеского матча между сборными России и Аргентины. Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась победой гостей со счётом 1:0.

«Впечатления очень грустные. Нам просто утерли нос нашим нынешним футбольным состоянием. Аргентинцы играли с нами в «квадраты», и было такое ощущение, что с их стороны шла игра на удержание мяча: «попробуй — отними». В итоге гости порядка 80 минут им владели, а мы пытались отобрать мяч, но не получалось. Типичный школьный урок. Оценки по поводу тактики, кто и как сыграл, давать бессмысленно.

У нас нет сыгранного состава. Сегодня тренер, видимо, исходит из состояния футболистов и отталкивается от соперника. В эти тонкости влезать не стоит. Мы с Гершковичем не угадали только по Полозу в основе. Думали, что Дзагоев выйдет с самого начала. Результат справедлив. У нас за 90 минут был один удар в створ, а Акинфеев, как минимум раза три выручил. Если бы не наш вратарь, было бы удручающее настроение. Сейчас пока с точки зрения счета будем считать, что всё довольно прилично. Одно дело — 0:5, другое — 0:1. В первом случае — унижение, во втором — достойный результат.

О какой самоотдаче и о содержании игры можно рассуждать, когда у нас не было мяча?! Был чисто тренировочный матч, аргентинцы играли в своё удовольствие, на удержание мяча. У них не стояла задача — забить, во что бы то ни стало. Просто они понимали, что рано или поздно добьются своего. Соперник просто грамотно перекрывал наши передачи. Вот и всё. Как раз это и говорит об уровне техничной оснащенности игроков нашей сборной. Если мы не будем включать скорости, которые есть у наших футболистов, то ничего не получится. В мастерстве с аргентинцами соревноваться очень сложно. А вот за счёт командной скорости можно было и поприличнее сыграть. Однако скоростей не могло быть, поскольку практически не было мяча", — цитирует Колоскова «Спорт уик-энд».