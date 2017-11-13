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Хацкевич: по-человечески рад за Ярмоленко, но заменить его пока не выходит

Футбол

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, как на команде сказался переход Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию».

«Заменить Ярмоленко пока это не выходит. У Цыганкова то травмы, то где-то не хватает опыта. Хотя мы все знаем, что он достаточно интересный парень. Для тренера это потеря, а по-человечески я за Ярмоленко рад. Когда уходит один из лидеров, ты понимаешь, что потеряешь очень многое в атаке. Ярмоленко мог в одиночку решить исход матча в чемпионате. Андрей мог решить судьбу эпизода в тех матчах, которые мы не выиграли, и мы могли бы выиграть», — сказал Хацкевич в интервью программе ПроФутбол.

Хацкевич — журналисту: вы считаете деньги, а мы – очки для «Динамо» К и рейтинга
Источник: Football.ua Сообщить об ошибке
Теги
Боруссия Д Динамо Киев Александр Хацкевич Андрей Ярмоленко
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