Хацкевич: по-человечески рад за Ярмоленко, но заменить его пока не выходит

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич рассказал, как на команде сказался переход Андрея Ярмоленко в дортмундскую «Боруссию».

«Заменить Ярмоленко пока это не выходит. У Цыганкова то травмы, то где-то не хватает опыта. Хотя мы все знаем, что он достаточно интересный парень. Для тренера это потеря, а по-человечески я за Ярмоленко рад. Когда уходит один из лидеров, ты понимаешь, что потеряешь очень многое в атаке. Ярмоленко мог в одиночку решить исход матча в чемпионате. Андрей мог решить судьбу эпизода в тех матчах, которые мы не выиграли, и мы могли бы выиграть», — сказал Хацкевич в интервью программе ПроФутбол.