100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Мане покинул расположение сборной Сенегала из-за рецидива старой травмы

Футбол

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане покинул расположение сборной Сенегала из-за небольшого рецидива старой травмы задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба сенегальской федерации футбола.

Такое решение было принято после консультаций сенегальских медиков с коллегами из «Ливерпуля». В ближайшее время будет оценено состояние игрока и принято решение по поводу участия форварда во встрече мерсисайдцев с «Саутгемптоном» 18 ноября в 12-м туре чемпионата Англии.

Сборная Сенегала обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата мира — 2018, обыграв на выезде в переигровке сборную ЮАР (2:0).

«Ливерпуль» является соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.

Коутиньо заявил, что счастлив в «Ливерпуле» и доволен своей жизнью
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Сенегала — Футбол Садио Мане Травмы — футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент