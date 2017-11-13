Мане покинул расположение сборной Сенегала из-за рецидива старой травмы

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане покинул расположение сборной Сенегала из-за небольшого рецидива старой травмы задней поверхности бедра, сообщает пресс-служба сенегальской федерации футбола.

Такое решение было принято после консультаций сенегальских медиков с коллегами из «Ливерпуля». В ближайшее время будет оценено состояние игрока и принято решение по поводу участия форварда во встрече мерсисайдцев с «Саутгемптоном» 18 ноября в 12-м туре чемпионата Англии.

Сборная Сенегала обеспечила себе выход в финальную стадию чемпионата мира — 2018, обыграв на выезде в переигровке сборную ЮАР (2:0).

«Ливерпуль» является соперником «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов.