Обамейянг – о возможном переходе в «Барселону»: хватит придумывать истории

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг не подтвердил информацию о том, что летом мог перейти в «Барселону». Футболист оставил сообщение в «Твиттере», где призвал журналистов прекратить выдумывать истории. Ранее сообщалось, что после того как «ПСЖ» купил у каталонского клуба нападающего Неймара, у «Барселоны» появились возможности для приобретения Обамейянга у дортмундской «Боруссии», однако в конечном итоге «Барселона» отказалась от этой перспективы.

«Прекратите придумывать истории», — написал Обамейянг.

Отметим, что позже сообщение было удалено. Во время летнего трансферного окна из «Боруссии» в «Барселону» в итоге перебрался партнёр Обамейянга по атаке Усман Дембеле. Сумма сделки составила € 105 млн.