В «Баварию» вернётся врач, работавший в клубе более 40 лет

Врач Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт, который работал в «Баварии» 40 лет, вернётся в мюнхенский клуб и займёт должность руководителя медицинского штаба. Как сообщает Bild, 75-летний специалист будет управлять командой клубных врачей и налаживать взаимодействие с различными специалистами своей области.

Мюллер-Вольфарт покинул «Баварию» в 2015 году, а причиной, по сообщениям СМИ, тогда стали разногласия с экс главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

Недавно в прессе появились сообщения, что спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уволил из «Баварии» доктора Фолькера Брауна, который поставил неправильные диагнозы защитникам Жерому Боатенгу и Давиду Алабе. Салихамиджич усомнился в диагнозе Брауна и обратился именно к Мюллер-Вольфарту, диагноз которого кардинально отличался от диагноза Брауна.