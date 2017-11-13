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В «Баварию» вернётся врач, работавший в клубе более 40 лет

Футбол

Врач Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт, который работал в «Баварии» 40 лет, вернётся в мюнхенский клуб и займёт должность руководителя медицинского штаба. Как сообщает Bild, 75-летний специалист будет управлять командой клубных врачей и налаживать взаимодействие с различными специалистами своей области.

Мюллер-Вольфарт покинул «Баварию» в 2015 году, а причиной, по сообщениям СМИ, тогда стали разногласия с экс главным тренером клуба Хосепом Гвардиолой.

Недавно в прессе появились сообщения, что спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич уволил из «Баварии» доктора Фолькера Брауна, который поставил неправильные диагнозы защитникам Жерому Боатенгу и Давиду Алабе. Салихамиджич усомнился в диагнозе Брауна и обратился именно к Мюллер-Вольфарту, диагноз которого кардинально отличался от диагноза Брауна.

СМИ: «Бавария» уволила врача после неправильного диагноза Боатенгу и Алабе
Источник: Bild Сообщить об ошибке
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