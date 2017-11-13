«Манчестер Юнайтед» готов продать Шоу в январе за £ 20 млн

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу может сменить команду уже в январе. Английский футболист не входит в планы главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью и будет продан. По информации The Times, «красные дьяволы» хотят выручить с продажи 22-летнего игрока не менее £ 20 млн (около € 22,5 млн).

В услугах Люка Шоу заинтересован «Фенербахче», но турки рассматривают вариант с арендой, в то время как «МЮ» согласен только на полноценный трансфер. Сам Шоу также заинтересован в том, чтобы остаться в Англии.

Контракт защитника действует до лета 2018 года, но «МЮ» намерен активировать пункт автоматического продления ещё на сезон, чтобы заработать на его продаже. В текущем сезоне Люк Шоу ни разу не вышел на поле в матчах АПЛ.