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Защитник «Ливерпуля» недоволен отношением к нему со стороны Клоппа

Футбол

Защитника «Ливерпуля» Эндрю Робертсона расстраивает то, что он стал получать мало игровой практики. 23-летний игрок провёл в текущем сезоне всего два матча в основном составе, после чего вообще перестал попадать в заявку на матчи.

Шотландский футболист последний раз оказывался на скамейке запасных «Ливерпуля» 28 октября, однако во встрече с «Хаддерсфилд Таун» (3:0) так и не появился на поле.

Как сообщает The Times, футболист недоволен отношением к нему со стороны главного тренера команды Юргена Клоппа. Ранее немец объяснил, что Робертсон играет не так часто, как в «Халл Сити», потому что недотягивает до должного уровня.

Клопп: Робертсон играет не так часто, как в «Халле», потому что должен прибавить
Источник: The Times Сообщить об ошибке
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