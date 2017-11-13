100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Полина Гагарина назвала Глушакова любимым футболистом в сборной России

Футбол

Певица Полина Гагарина, которая в июле совместно с DJ Smash и Егором Кридом представили клип на песню к чемпионату мира 2018 года, назвала полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова любимым футболистом в сборной России. Об этом певица рассказала в ходе ежегодной премии «Золотой граммофон», обладательницей которого стала.

Полина Гагарина в ответ на вопрос о том, кто является её любимым футболистом в сборной России, назвала Дениса Глушакова, но после выхода на сцену для вручения «Золотого граммофона» партнёра Глушакова по команде Александра Самедова шутя отметила, что хотела назвать фамилию Самедова.

Самедов вручил певице Полине Гагарине «Золотой граммофон»

Самедов вручил певице Полине Гагарине «Золотой граммофон»

DJ Smash, Полина Гагарина и Егор Крид представили клип на песню к ЧМ-2018
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Спартак Александр Самедов Денис Глушаков Фото
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент