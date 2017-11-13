Полина Гагарина назвала Глушакова любимым футболистом в сборной России

Певица Полина Гагарина, которая в июле совместно с DJ Smash и Егором Кридом представили клип на песню к чемпионату мира 2018 года, назвала полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова любимым футболистом в сборной России. Об этом певица рассказала в ходе ежегодной премии «Золотой граммофон», обладательницей которого стала.

Полина Гагарина в ответ на вопрос о том, кто является её любимым футболистом в сборной России, назвала Дениса Глушакова, но после выхода на сцену для вручения «Золотого граммофона» партнёра Глушакова по команде Александра Самедова шутя отметила, что хотела назвать фамилию Самедова.

Самедов вручил певице Полине Гагарине «Золотой граммофон»