РФС показал всё, что осталось за кадром матча Россия – Аргентина

Российский футбольный союз на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео о событиях вокруг товарищеского матча Россия – Аргентина. Встреча состоялась 11 ноября в «Лужниках» и завершилась победой аргентинцев – 1:0.

Аргентинцы на протяжении почти всего матча владели ощутимым преимуществом, но несколько раз российскую сборную спасал голкипер Игорь Акинфеев. На 86-й минуте гостям удалось-таки открыть счёт — Серхио Агуэро после передачи от Кристиана Павона со второй попытки отправил мяч в ворота команды Станислава Черчесова.



В своём следующем товарищеском матче сборная России 14 ноября сыграет с командой Испании в Санкт-Петербурге, а Аргентина в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на канале РФС в YouTube.