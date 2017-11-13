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РФС показал всё, что осталось за кадром матча Россия – Аргентина

Футбол

Российский футбольный союз на своём официальном канале в YouTube опубликовал видео о событиях вокруг товарищеского матча Россия – Аргентина. Встреча состоялась 11 ноября в «Лужниках» и завершилась победой аргентинцев – 1:0.

Аргентинцы на протяжении почти всего матча владели ощутимым преимуществом, но несколько раз российскую сборную спасал голкипер Игорь Акинфеев. На 86-й минуте гостям удалось-таки открыть счёт — Серхио Агуэро после передачи от Кристиана Павона со второй попытки отправил мяч в ворота команды Станислава Черчесова.

В своём следующем товарищеском матче сборная России 14 ноября сыграет с командой Испании в Санкт-Петербурге, а Аргентина в этот же день встретится с Нигерией в Краснодаре.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на канале РФС в YouTube.

Сборная России проиграла Аргентине в первом матче в обновлённых «Лужниках»
Источник: Официальный сайт РФС Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Аргентины — Футбол Сборная России — Футбол
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