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Президент «Урала» подарил автомобиль тренеру футбольной школы

Футбол

Григорий Иванов, который является президентом «Урала» и мини-футбольной команды «Синара», организовал традиционный праздник для тренеров детских школ своих клубов.

На праздничный вечер уже 13-й год подряд были приглашены тренеры и сотрудники обеих школ. Иванов отметил их успехи благодарственными письмами, а особых слов признательности в этом году был удостоен Игорь Новиков – тренер команды девушек СДЮСШОР по футболу «ВИЗ». За успехи в тренерской работе специалист получил от Иванова лючи от нового автомобиля, сообщает пресс-служба «Урала».

Президент «Урала» подарил тренеру футбольной школы автомобиль

Президент «Урала» подарил тренеру футбольной школы автомобиль

Фото: Официальный сайт «Урала»
Источник: Официальный сайт ФК "Урал" Сообщить об ошибке
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