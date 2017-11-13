Президент «Урала» подарил автомобиль тренеру футбольной школы

Григорий Иванов, который является президентом «Урала» и мини-футбольной команды «Синара», организовал традиционный праздник для тренеров детских школ своих клубов.



На праздничный вечер уже 13-й год подряд были приглашены тренеры и сотрудники обеих школ. Иванов отметил их успехи благодарственными письмами, а особых слов признательности в этом году был удостоен Игорь Новиков – тренер команды девушек СДЮСШОР по футболу «ВИЗ». За успехи в тренерской работе специалист получил от Иванова лючи от нового автомобиля, сообщает пресс-служба «Урала».

Президент «Урала» подарил тренеру футбольной школы автомобиль Фото: Официальный сайт «Урала»