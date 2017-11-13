«Кайрат» подтвердил, что экс-форвард «Краснодара» Гоу покинет команду

Нападающий «Кайрата» Жерар Гоу, известный в России по выступлению за «Краснодар», покинет команду по завершении контракта. Накануне футболист сообщил об этом в «Инстаграме», а сегодня информацию подтвердили в пресс-служба клуба.

Жерар присоединился к «Кайрату» в 2014 году, став его лучшим бомбардиром в истории современного Казахстана. На протяжении последних трёх лет, Гоу являлся лучшим нападающим «Кайрата» и Премьер-лиги Казахстана. В текущем году форвард побил личный рекорд, забив 24 гола за сезон. Всего за три сезона, Жерар отличился 99 голами в составе основной команды.



На счету игрока три серебряные и одна бронзовая медали чемпионата Казахстана, три Кубка и два Суперкубка страны.



«Футбольный клуб «Кайрат» выражает благодарность Жерару за проведённые годы в клубе, высокую отдачу и желает дальнейших успехов в будущем», — говорится в сообщении.