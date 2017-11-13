Роналдиньо забил эффектный гол во время благотворительного матча

В Ла-Пасе состоялся благотворительный матч между сборными Америки против команды Европы. В составе американской команды выступал известный бразильский футболист Роналдиньо, которому удалось отличиться в матче дальним эффектным ударом.

Поединок, который посетили около 10 тыс. болельщиков, завершился со счётом 2:2, а в серии пенальти сильнее оказалась сборная Америки – 5:4.

Организовать этот матч помогла Всемирная организация за мир, и все средства, вырученные от игры, будут направлены на гуманитарную помощь в Керетаро в помощь жертвам землетрясений в сентябре прошлого года в Мексике, в результате которых погибло более 300 человек.

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