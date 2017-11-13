Калешин: Широков выстроит всё что угодно. Он будет занимать ведущие посты в РФС

Бывший защитник «Рубина», ФК «Москва» и «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал назначение Романа Широкова на пост спортивного директора «Динамо». Калешин считает, что в будущем экс-хавбек сборной России будет занимать ведущие посты в РФС.

«Назначение Широкова не удивило. Мы с ним, кстати, тоже хорошо общаемся. Постоянно созваниваемся, переписываемся. Он у нас очень неординарный футболист и личность. Рома — очень умный парень. Мне кажется, он будет дальше продвигаться как футбольный менеджер. Возможно, со временем будет занимать ведущие посты в РФС. У него всё для этого есть. Он выстроит всё что угодно», — рассказал Калешин в интервью «Спорт Бизнес Online».