Калешин: «Краснодар» по составу — команда 4-5-го места

Экс-защитник «Краснодара» Виталий Калешин, который в мае покинул «горожан» и завершил игровую карьеру, считает, что его бывший клуб по составу – это команда четвёртого-пятого места, а также ответил на вопрос о том, сможет ли главный тренер Игорь Шалимов вывести «Краснодар» на более высокий уровень.

«Я не могу сказать точно, сможет ли он, например, довести клуб до серебра, которого пока в истории клуба не было. Хороший специалист, команда на данный момент идёт в тройке. Хотя объективно по составу это команда четвёртого-пятого места. Клуб не сильнее «Спартака», «Зенита» и «Локомотива», по бюджету им уступает. «Краснодар» на своём месте, и, если так будет продолжаться, это будет хороший результат. К тому же до сих пор не удалось найти равноценную замену некоторым игрокам. Например, ушёл Одил Ахметов, и вместо него нет такого же сильного игрока. Те футболисты, которые пришли на место Артура Енджейчика, не сильнее его. Роман Широков – та же история. В позапрошлом сезоне у «Краснодара» был самый сильный состав. Сейчас он слабее, но всё равно держится наверху», — рассказал Калешин в интервью «Спорт Бизнес Online».