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«Рубин» выразил соболезнования Навасу в связи со смертью отца

Футбол

«Рубин» выразил соболезнования защитнику Сесару Навасу в связи со смертью отца. Об этом сообщается на официальной странице казанцев в «Твиттере».

«Соболезнования Сесару Навасу, который потерял отца… Мы с тобой, Сесар...», — говорится в сообщении.

Напомним, что в разгар летнего сбора в Австрии Сесар Навас был вынужден покинуть «Рубин» в связи с болезнью отца. 31 августа 37-летний футболист вернулся в казанский клуб. Соглашение рассчитано на один год. Из-за болезни отца Навас пропустил последние игры своей команды.

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Источник: Официальный "твиттер" ФК "Рубин" Казань Сообщить об ошибке
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