Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин вошёл в топ-5 лучших футболистов сезона в Казахстане. Российский хавбек занял пятое место. Об этом сообщается на официальном сайте казахстанской Премьер-лиги.

Лучшим футболистом минувшего сезона признан нападающий Жерар Гоу, который принял решение покинуть команду по истечении контракта. В топ-10 вошли 4 игрока «Кайрата» и 6 футболистов «Астаны».

Топ-10 лучших футболистов сезона выглядит следующим образом:



1. Жерар Гоу, «Кайрат» — 41 балл

2. Патрик Твумаси, «Астана» — 29 баллов

3. Дмитрий Шомко, «Астана» — 25 баллов

4. Джуниор Кабананга, «Астана» — 17 баллов

5. Андрей Аршавин, «Кайрат» — 14 баллов

6. Серикжан Мужиков, «Астана» — 13 баллов

7. Юрий Логвиненко, «Астана» — 12 баллов

8. Иван Маевский, «Астана» — 11 баллов

9. Исаэль, «Кайрат» — 10 баллов

10. Бауыржан Исламхан, «Кайрат» — 9 баллов.

В минувшем сезоне Андрей Аршавин принял участие в 24 матчах КПЛ и забил 6 голов.