Сесар Навас из-за смерти отца может не сыграть против «Арсенала»

Как стало известно «Чемпионату», участие защитника «Рубина» Сесара Наваса в предстоящем выездном матче 17-го тура РФПЛ против «Арсенала» (18 ноября) находится под вопросом. У футболиста скончался отец, и клуб сегодня принёс ему свои соболезнования.

Несколько дней назад «Рубин» освободил игрока от тренировок и отпустил домой к семье. Сейчас Навас находится у себя на родине, и сроки его возвращения в расположение команды пока не известны.

В текущем сезоне 37-летний футболист провёл в РФПЛ шесть матчей, не отметившись результативными действиями.