Камерунский полузащитник «Спарты» подтвердил, что им заинтересовался «Спартак»

Полузащитник пражской «Спарты» Жорже Манджеке подтвердил, что в его услугах заинтересован «Спартак». Ранее в СМИ сообщалось, что московский клуб, а также «Болонья» и «Гамбург» проявляют интерес к 28-летнему футболисту.

«Да, есть интерес от „Спартака“. Они связывались с моими представителями. Также ещё в Германии от „Гамбурга“. Они просматривали несколько матчей в этом сезоне и запрашивали условия. На данный момент я сосредоточен на игре в „Спарте“.

Но всегда приятно иметь интерес со стороны некоторых клубов. Я по-прежнему внимательно отношусь к любому предложению, но я рад быть в «Спарте». Я подписал хороший контракт там и был бы не против отработать его до конца", — цитирует камерунца Footmercato.

Летом текущего года Манджек перешёл из «Меца» в «Спарту», подписав с чешским клубом соглашение на три года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл 10 матчей в чемпионате Чехии, не отметившись результативными действиями.