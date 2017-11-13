Бывший игрок сборной Англии арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Тревор Синклер был задержан по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Как сообщает Mirror, также он подозревается в нападении на человека, совершённое 12 ноября. 44-летний экс-футболист в настоящее время под стражей.

«44-летний мужчина был арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде, а также нападении на человека. Сейчас он под стражей», — цитирует BBC представителя полиции.

За свою карьеру Синклер также выступал за «Блэкпул», «Куинз Парк Рейнджерс», «Вест Хэм Юнайтед» и «Кардифф Сити».