У экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Миллера обнаружен рак

Ирландский полузащитник Лиам Миллер, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», в настоящее время борется с раком. В социальных сетях многие сотрудники и футболисты, ранее выступавшие с хавбеком в одной команде, выражают ему слова поддержки.

«Манчестер Юнайтед» также опубликовал сообщение в социальной сети «Твиттер», в котором сообщил, что в клубе все мысленно находятся с Миллером и членами его семьи. Сейчас футболист борется с раком поджелудочной железы в США.

Если у вас не отображается сообщение, его можно посмотреть в «твиттере» манкунианского клуба.

В своей карьере Миллер также выступал за «Селтик», «Орхус», «Сандерленд», «Хиберниан» и другие команды.