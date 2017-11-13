Румынское «Динамо» получит от «Зенита» за Мевлю в 2 раза меньше, чем ожидало

Бухарестское «Динамо» получит от «Зенита» за защитника Миху Мевлю в два раза меньше, чем ожидалось. Об этом сообщает Fanatik.ro. До приезда в Россию словенец играл в Румынии, и при переходе в «Ростов» в 2016 году в контракте был прописан пункт, по которому «Динамо» полагается 10% процентов от последующей сделки.



Руководство румынского клуба ожидало, что заработает на переходе Мевли из «Ростова» в «Зенит» не менее € 800 тыс., в то время как местная пресса писала, что питерцы заплатили за Мевлю € 8 млн. Позже выяснилось, что сумма сделки составила € 4 млн. Следовательно, «Динамо» получит лишь € 400 тыс.



Более того, деньги будут перечислены не раньше мая 2018 года.

Мевля перешёл из «Ростова» в «Зенит» за € 8 млн