«Арарат» и Ревякин расторгли контракт по обоюдному согласию

Футбольный клуб «Арарат» и 22-летний вратарь Сергей Ревякин пришли к решению о расторжении действующего контракта по обоюдному согласию. Об этом говорится на официальной странице московского клуба в соцсети «ВКонтакте».



«Благодарю руководство, административный и тренерский штабы «Арарата» за совместную работу и возможность стать частью нового и амбициозного проекта. Всегда буду следить и переживать за результаты команды. Благодарю болельщиков за ту поддержку, которую они оказывали как мне, так и всему коллективу. Желаю «Арарату» идти вперёд намеченным курсом и добиться самых высоких результатов. Время, проведённое в команде, навсегда останется в моём сердце», — отметил Ревякин.



За время, проведённое в «Арарате», Ревякин сыграл четыре матча, пропустил три гола и помог команде пробиться в 1/16 финала Кубка России.

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