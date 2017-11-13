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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Хави Гарсия: когда играл в России, почти не было шанса попасть в сборную Испании

Футбол

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия в возрасте 30 лет не теряет надежды вернуться в сборную Испании. Хавбек, выступающий ныне за «Бетис», отметил, что, играя в России у него почти не было шанса получить вызов в национальную команду.

«Когда я играл в России, возвращение в сборную Испании было практически невозможно. Но теперь я вернулся в Испанию, все смотрят матчи «Бетиса», так почему бы и нет? Пока всё складывается для команды хорошо, и вы никогда не знаете, что может произойти на личном уровне», — цитирует Гарсию Reuters.

На счету Хави Гарсии 2 матча в футболке сборной Испании. Последний раз полузащитник выходил на поле в составе «красной фурии» в сентябре 2013 года, в товарищеском матче с Чили (2:2).

Хави Гарсия: ЧМ-2018 изменит представление болельщиков о России
Источник: Reuters Сообщить об ошибке
Теги
Бетис Сборная Испании — Футбол ФК Зенит Хави Гарсия ЧМ-2018
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