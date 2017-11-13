Хави Гарсия: когда играл в России, почти не было шанса попасть в сборную Испании

Бывший полузащитник «Зенита» Хави Гарсия в возрасте 30 лет не теряет надежды вернуться в сборную Испании. Хавбек, выступающий ныне за «Бетис», отметил, что, играя в России у него почти не было шанса получить вызов в национальную команду.



«Когда я играл в России, возвращение в сборную Испании было практически невозможно. Но теперь я вернулся в Испанию, все смотрят матчи «Бетиса», так почему бы и нет? Пока всё складывается для команды хорошо, и вы никогда не знаете, что может произойти на личном уровне», — цитирует Гарсию Reuters.



На счету Хави Гарсии 2 матча в футболке сборной Испании. Последний раз полузащитник выходил на поле в составе «красной фурии» в сентябре 2013 года, в товарищеском матче с Чили (2:2).

Хави Гарсия: ЧМ-2018 изменит представление болельщиков о России