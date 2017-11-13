«Краснодар» объявил, что все билеты на матч со «Спартаком» проданы

«Краснодар» сообщил, что все билеты на домашний матч 17-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги со «Спартаком» проданы. Встреча состоится 18 ноября на стадионе «Краснодар», начало игры — в 16:00 по московскому времени.

«Последний билет нашёл своего обладателя в понедельник, 13 ноября. Футбольный клуб «Краснодар» благодарит болельщиков за горячую поддержку! Ждём вас на всех домашних матчах «быков»!» — говорится на официальном сайте краснодарской команды.

После 16 туров «быки» занимают в таблице РФПЛ третье место, а красно-белые — пятое.