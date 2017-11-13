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Черчесов отказался отвечать на вопрос, можно ли ждать вызова Денисова в сборную

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед товарищеским матчем с национальной командой Испании (14 ноября) отказался отвечать на вопрос, можно ли ждать в стане команды полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«Мы готовимся к завтрашней игре и готовятся те футболисты, которые у нас есть. Я с удовольствием поговорю о них, а не о тех, кого здесь нет», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

При Черчесове 33-летний футболист ни разу не приглашался в национальную команду. Ранее, когда Черчесов занимал пост наставника московского «Динамо», а Денисов защищал цвета бело-голубых, СМИ стало известно о конфликте между ними.

Денисов попросил больше не поднимать тему его невызова в сборную России
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол ФК Локомотив Игорь Денисов Станислав Черчесов
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