Черчесов отказался отвечать на вопрос, можно ли ждать вызова Денисова в сборную

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед товарищеским матчем с национальной командой Испании (14 ноября) отказался отвечать на вопрос, можно ли ждать в стане команды полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова.

«Мы готовимся к завтрашней игре и готовятся те футболисты, которые у нас есть. Я с удовольствием поговорю о них, а не о тех, кого здесь нет», — сказал Черчесов на пресс-конференции.

При Черчесове 33-летний футболист ни разу не приглашался в национальную команду. Ранее, когда Черчесов занимал пост наставника московского «Динамо», а Денисов защищал цвета бело-голубых, СМИ стало известно о конфликте между ними.