На стадионе «Локомотива» появится закрывающаяся крыша

На «РЖД Арене» — домашний стадион «Локомотива» появится закрывающаяся крыша. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил президент «железнодорожников» Илья Геркус.



«Изучив всё разнообразие технологий по подогреву трибун, мы пришли к выводу, что наилучшим решением было бы решение комплексное — крытые фасады и закрывающаяся крыша над стадионом. Говорить о том, сколько это даёт преимуществ клубу, наверное, даже не стоит. Преимущества очевидны. Чтобы оценить перспективы проекта, мы скоро приступим к проектированию новых фасадов и крыши.

Эти работы заложены в бюджет-2018, обсуждались на последнем совете директоров и были одобрены. Так что первый шаг сделан, теперь нужно пройти весь путь», — говорится в сообщении.