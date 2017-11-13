100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

На стадионе «Локомотива» появится закрывающаяся крыша

Футбол

На «РЖД Арене» — домашний стадион «Локомотива» появится закрывающаяся крыша. Об этом на своей странице в «Инстаграме» сообщил президент «железнодорожников» Илья Геркус.

«Изучив всё разнообразие технологий по подогреву трибун, мы пришли к выводу, что наилучшим решением было бы решение комплексное — крытые фасады и закрывающаяся крыша над стадионом. Говорить о том, сколько это даёт преимуществ клубу, наверное, даже не стоит. Преимущества очевидны. Чтобы оценить перспективы проекта, мы скоро приступим к проектированию новых фасадов и крыши.

Эти работы заложены в бюджет-2018, обсуждались на последнем совете директоров и были одобрены. Так что первый шаг сделан, теперь нужно пройти весь путь», — говорится в сообщении.

«Локомотив»: Чорлука уже готовится показать Москву партнёрам по сборной Хорватии
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Илья Геркус
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент