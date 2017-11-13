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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Черчесов: Испания – один из фаворитов, но желающих выиграть ЧМ будет достаточно

Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой Испании (14 ноября) ответил на вопрос, сможет ли испанская команда выиграть чемпионат мира — 2018.

«Не знаю. Я не могу предсказывать, в каком они будут состоянии, все ли будут здоровы, в какую группу попадут, в какой сетке окажутся. Нюансов много. Испанцы будут одними из фаворитов и претендентов на победу на чемпионате мира, но желающих стать чемпионами мира будет достаточно.

Завтра нам предстоит не самый простой матч. Спокойно готовимся. Что касается отсутствия Иско, то я думаю, что у моего коллеги достаточно резерва, чтобы заменить его», — сказал Черчесов.

Черчесов отказался отвечать на вопрос, можно ли ждать вызова Денисова в сборную
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Испании — Футбол Сборная России — Футбол Иско Станислав Черчесов
Новости. Чемпионат мира 2018
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