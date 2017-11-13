Черчесов рассказал о разнице в игре сборных Аргентины и Испании

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции перед товарищеским матчем с командой Испании (14 ноября) ответил на вопрос, в чём заключается разница в игре сборных Аргентины и Испании. Ранее российская команда дома в товарищеской игре уступила аргентинцам со счётом 0:1.

«Испанцы так же держат мяч, но играют быстрее, стараются доставлять мяч вперёд. Если аргентинцы долго готовят атаки, а потом вырываются, то у испанцев по-другому. Они используют разные схемы. В одной игре играли в четыре защитника, в игре против сборной Израиля перестроились в три. Мы не знаем, как они будут играть. Поймём только во время игры, пока будем исходить из того, что знаем.

С Хуленом Лопетеги лично не знаком, мы с ним не пересекались как игроки. Естественно, я знаю о его карьере как игрока и как тренера. Как вратарь и тренер он проявляет себя всегда с лучшей стороны. Завтра мы встретимся перед игрой, познакомимся", — сказал Черчесов.

Также наставник сборной России рассказал о состоянии вратаря Андрея Лунёва.

«Лунёв готовится так же, как и всё. Завтра у нас есть целый день для подготовки, и мы примем решение, которое оптимально для всей команды», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.