Мостовой — испанским СМИ: в России многим не нравится тренер сборной Черчесов

Бывший футболист сборной России и «Сельты» Александр Мостовой в преддверии товарищеского матча россиян со сборной Испании (14 ноября) в интервью популярному испанскому изданию высказал мнение, что в России многим не нравится, как работает главный тренер национальной команды Станислав Черчесов.

«Больше вопросов, чем ответов. Иногда они играют хорошо, а иногда плохо. Есть много людей, которым не нравится наш тренер. Ему нравится играть с семью оборонительными футболистами.

Одним из самых интересных игроков в нынешней сборной является Фёдор Смолов. Форвард, который хорошо открывается, не боится идти в обводку и хорош один в один против соперника. Дзагоев также хорош, но он получил травму и отсутствовал в течение долгого времени.

Неправда, что в России нет хороших игроков. В стране с 145 млн жителей есть хорошие футболисты. В Европе в каждой команде есть четыре или пять таких игроков, как Смолов. Нашим игрокам в России удобно, они зарабатывают много денег, в то время как в Европе нужно много работать и никто не платит такой зарплаты», — цитирует Мостового AS.