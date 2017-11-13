Дзагоев надеется осуществить мечту и поиграть за границей после ЧМ-2018

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев по-прежнему мечтает поиграть за границей. Об этом 27-летний футболист рассказал на пресс-конференции накануне товарищеского матча со сборной Испании.

«Я совсем недавно говорил по этому поводу. Амбиции такие есть. Не всегда всё складывается так, как хочется. Годы идут. Но впереди чемпионат мира. Надеюсь, всё-таки получится осуществить эту мечту и поиграть за границей», — рассказал Дзагоев.

Матч Россия — Испания состоится 14 ноября и пройдёт в Санкт-Петербурге. Начало — в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Приобрести билеты на игру можно на «Чемпионате».