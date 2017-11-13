«Анжи-Арена» сертифицирована ещё на два года

Домашний стадион «Анжи» успешно прошёл сертификацию Российского футбольного союза, получив сертификат ещё на два года. Вопросами сертификации стадионов занимается отдел лицензирования и сертификации РФС.



Летом в Махачкале была комиссия РФС, которая проводила инспекционное обследование всей инфраструктуры на стадионе «Анжи-Арена». После устранения всех замечаний и выполнения всех рекомендаций уже в Москве, в доме футбола, состоялось заседании комиссии, на котором было принято решение о присвоении стадионам сертификатов первой и четвёртой категорий. Всего таковых категорий в России пять – от высшей до четвёртой. Матчи Премьер-Лиги проводятся только на аренах высшей и первой категорий.



«С нашей стороны в процессе участвовали руководство стадиона и клуб. Практически по всем параметрам «Анжи-Арена» соответствует высшей категории. Вопросы безопасности, спортивной составляющей, инфраструктуре, состоянию поля, площади подтрибунных помещений, инвентарю. Стоит также добавить, что присвоенная первая категория позволяет проводить на «Анжи-Арене» матчи под эгидой УЕФА», — цитирует директора «Анжи» по проведению соревнований Абсалутдина Агарагимова пресс-служба клуба.



Помимо главной арены сертификат получило одно из новых полей на территории стадиона – № 7 (с естественным покрытием). Здесь возведены трибуны на 1000 зрительских мест, и мини-стадиону присвоена четвёртая категория, что позволяет проводить на нём матчи второго дивизиона и молодёжного первенства.

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