100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Мостовой объяснил испанским СМИ, почему не работает в российских клубах

Футбол

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в интервью популярному испанскому изданию рассказал, почему он в настоящее время не работает в российских клубах, выступая только лишь в роли эксперта в СМИ.

«Российский футбол странный, странный, у вас должны быть контакты и друзья, которые будут работать в клубе», — цитирует Мостового AS со ссылкой на EFE.

Также Мостовой высказал уверенность, что Россия отлично справится с проведением чемпионата мира 2018 года

«Есть много энтузиазма, чтобы сыграть большую роль в плане инфраструктуры и стадионов. В Сочи было потрачено много денег и были организованы лучшие зимние Олимпийские игры», — заключил Мостовой.

Мостовой — испанским СМИ: в России многим не нравится тренер сборной Черчесов
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Александр Мостовой ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент