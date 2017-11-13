Мостовой объяснил испанским СМИ, почему не работает в российских клубах

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в интервью популярному испанскому изданию рассказал, почему он в настоящее время не работает в российских клубах, выступая только лишь в роли эксперта в СМИ.

«Российский футбол странный, странный, у вас должны быть контакты и друзья, которые будут работать в клубе», — цитирует Мостового AS со ссылкой на EFE.

Также Мостовой высказал уверенность, что Россия отлично справится с проведением чемпионата мира 2018 года

«Есть много энтузиазма, чтобы сыграть большую роль в плане инфраструктуры и стадионов. В Сочи было потрачено много денег и были организованы лучшие зимние Олимпийские игры», — заключил Мостовой.