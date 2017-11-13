Россия — Испания. Зрители 1-го канала смогут следить персонально за Глушаковым

Первый канал представил прямую телевизионную и онлайн-трансляции с матча Россия – Испания, который пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург Арена» 14 ноября. В телевизионном эфире матч прокомментирует Кирилл Дементьев, экспертом выступит Валерий Карпин.



Во время матча Первый канал предложит телезрителям специальный интернет-проект по адресу www.1tv.ru/football, посетителям которого откроются уникальные возможности по просмотру игры с различных ракурсов и выбору комментаторского состава.

Одна из камер весь матч будет следить за испанским полузащитником Андресом Иньестой. Зрители Первого также смогут провести 90 минут, смотря только за игрой российского хавбека Дениса Глушакова.

Снова возможность комментировать игру на Первом получил обычный болельщик — на сайте Первого канала в паре с Виктором Гусевым встречу отработает участник конкурса #якомментатор (www.1tv.ru/commentator) Михаил Меламед из Барнаула. Его работу отметило жюри конкурса.



Первый канал также предоставит возможность просмотра матча в атмосфере стадиона, без комментария.



Во время матча на стадионе будет работать камера с обзором 360 градусов, которая позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейке запасных.

Билеты на матч Россия — Испания можно купить на «Чемпионате».