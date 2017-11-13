Муса: надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА, мне бы этого хотелось

Нападающий «Лестер Сити» Ахмет Муса хотел бы вернуться в ЦСКА, выразив надежду, что у него будет такая возможность. Также 25-летний футболист прокомментировал новость о возможном переходе в «Халл Сити».



«Я читал о переходе в «Спартак», но это невозможно, потому что я большой болельщик ЦСКА и не мог себя представить в «Спартаке». Надеюсь, у меня будет возможность вернуться в ЦСКА, мне бы этого хотелось. ЦСКА всегда останется в моём сердце, я всегда любил этот клуб. Я горд, что выступал в таком клубе. Да, это было сложное решение для меня — покинуть ЦСКА.

Да, ЦСКА сейчас не в самой простой ситуации, но в футболе такое бывает. Когда я был в команде, мы отыгрывали и не такие отрывы, так что команда будет бороться до конца сезона», — цитирует Мусу ТАСС.

Также нигерийский футболист прокомментировал новость о том, что мог перейти в «Халл Сити», который тренирует бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий.

«Слуцкий мне как отец, он поверил в меня и помог стать тем, кем я сейчас являюсь. Да, я разговаривал с ним о возможном переходе в «Халл», и я не могу ему отказать. Так что в ближайшем будущем, возможно, я снова с ним поработаю. «Лестер» выступает в английской Премьер-лиге, а «Халл» в Чемпионшипе — дивизионе рангом ниже. В этом и проблема, поэтому я думаю.

Он будет успешен. Он верит в то, что делает. Для меня это очень хороший тренер, он повысит свой уровень.

Я доволен, что сейчас нахожусь в «Лестере». Да, я немного играю, но в футболе случаются такие ситуации. Иногда, когда ты переезжаешь на новое место, тебе нужно время, чтобы найти свой футбол. Я очень много работаю над тем, чтобы вновь выйти на свой лучший уровень», — заключил Муса.

Ахмед Муса играл в ЦСКА с 2012 по 2016 год.