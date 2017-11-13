До 10 000 рублей каждому на первый депозит! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Сборная России провела тренировку на «Петровском». Фоторепортаж

Футбол

Сегодня, 13 ноября, на стадионе «Петровский» национальная команда России провела очередные тренировочные занятия в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Испании, который состоится 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург».

«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной России, подготовленные специальными фотокорреспондентами в Санкт-Петербурге.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России — Футбол Фото
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент