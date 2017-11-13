Сборная России провела тренировку на «Петровском». Фоторепортаж

Сегодня, 13 ноября, на стадионе «Петровский» национальная команда России провела очередные тренировочные занятия в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Испании, который состоится 14 ноября на стадионе «Санкт-Петербург».



«Чемпионат» предлагает вниманию своих посетителей фотографии с тренировки сборной России, подготовленные специальными фотокорреспондентами в Санкт-Петербурге.