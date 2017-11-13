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Тони: «Бавария» поступила правильно, вовремя уволив Анчелотти

Футбол

Экс-нападающий сборной Италии и «Баварии» Лука Тони выразил мнение, что мюнхенский клуб вовремя уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера и назначил Юппа Хайнкеса.

«Понятно, что что-то внутри раздевалки сломалось. Я думаю, что «Бавария» поступила правильно и приняла важное решение, сменив тренера в нужное время.

Прямо сейчас у них всё идёт хорошо с Хайнкесом, команда выдала победную серию и исправила положение в чемпионате Германии», — сказал Лука Тони в интервью немецкому интернет-порталу Sport1.

Фассоне сообщил, что «Милан» планирует обойтись зимой без крупных трансферов.
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Карло Анчелотти Лука Тони Юпп Хайнкес
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