Тони: «Бавария» поступила правильно, вовремя уволив Анчелотти

Экс-нападающий сборной Италии и «Баварии» Лука Тони выразил мнение, что мюнхенский клуб вовремя уволил Карло Анчелотти с поста главного тренера и назначил Юппа Хайнкеса.

«Понятно, что что-то внутри раздевалки сломалось. Я думаю, что «Бавария» поступила правильно и приняла важное решение, сменив тренера в нужное время.



Прямо сейчас у них всё идёт хорошо с Хайнкесом, команда выдала победную серию и исправила положение в чемпионате Германии», — сказал Лука Тони в интервью немецкому интернет-порталу Sport1.