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ЧМ-2018 - Европа
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Дзофф: смешно слышать, что критика в адрес Вентуры в Италии преувеличена

Футбол

Бывший голкипер сборной Италии Дино Дзофф поделился ожиданиями от ответного стыкового матча «скуадра адзурра» со Швецией (13 ноября) за право участия в чемпионате мира—2018. На своём поле Швеция победила со счётом 1:0.

«Если мы забьём быстрый гол, станет легче. Спустя 60 лет не выйти на Кубок мира… Такой удар будет очень трудно принять, но я даже не задумываюсь об этой возможности.

Мне смешно слышать, что критика в адрес тренера Джампьеро Вентуры преувеличена. Плохая игра со Швецией — не первый случай, ведь до этого было много неудачных матчей. Я в своё время сталкивался и не с такой критикой», — цитирует Дзоффа La Stampa.

Вентура: надеюсь, в ответном матче Италии и Швеции всё будет честно
Источник: La Stampa Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Италии — Футбол Сборная Швеции — Футбол Джампьеро Вентура Дино Дзофф ЧМ-2018
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