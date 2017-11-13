Маротта: найти игрока для «Ювентуса» весьма непросто

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта ответил на вопрос о возможном усилении команды.

«У нас нет серьёзных проблем, но надо смотреть в будущее, зная, что нам нужно быть конкурентоспособными и использовать любые возможности, которые предлагает рынок.



Найти игрока для «Ювентуса» весьма непросто. Верно и то, что нам нужно задуматься о составе с точки зрения возраста, но мы понимаем, что в команде собраны большие профессионалы, которые обладают внушительным опытом», — сказал Маротта в интервью Sky Sport Italia.