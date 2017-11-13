Гол Мхитаряна помог Армении победить Кипр, Грузия и Беларусь сыграли вничью

Сборная Армении выиграла у команды Кипра в товарищеском матче. Встреча проходила в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

У Армении по разу отличились Айк Ишханян, Вараздат Ароян и Генрих Мхитарян (с пенальти). В составе сборной Кипра по голу забили Константинос Лайфис и Пьерос Сотириу.

В других товарищеских матчах сборные Грузии и Беларуси сыграли вничью в Кутаиси (2:2), а команда Ирана со счётом 1:0 победила сборную Венесуэлы в Неймегене (Нидерланды).