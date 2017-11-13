100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Гол Мхитаряна помог Армении победить Кипр, Грузия и Беларусь сыграли вничью

Футбол

Сборная Армении выиграла у команды Кипра в товарищеском матче. Встреча проходила в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

У Армении по разу отличились Айк Ишханян, Вараздат Ароян и Генрих Мхитарян (с пенальти). В составе сборной Кипра по голу забили Константинос Лайфис и Пьерос Сотириу.

В других товарищеских матчах сборные Грузии и Беларуси сыграли вничью в Кутаиси (2:2), а команда Ирана со счётом 1:0 победила сборную Венесуэлы в Неймегене (Нидерланды).

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
13 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Армения
3 : 2
Кипр
1:0 – Ишханян – 16, 2:0 – Ароян – 38, 2:1 – Лайфис – 50, 3:1 – Мхитарян – 63 (пен), 3:2 – Сотириу – 89
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 2
13 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Грузия
2 : 2
Беларусь
0:1 – Стасевич – 24, 1:1 – Сихарулидзе – 35, 2:1 – Двали – 50, 2:2 – Нехайчик – 66
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи 1
13 ноября 2017, понедельник. 17:00 МСК
Венесуэла
0 : 1
Иран
0:1 – Джаханбакш – 57
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Армении - Футбол Сборная Беларуси — Футбол Сборная Венесуэлы - Футбол Сборная Грузии - Футбол Сборная Ирана — Футбол Сборная Кипра - Футбол Генрих Мхитарян
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент