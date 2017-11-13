Адвокат: Путин согласился на оплату € 1,5 млн, чтобы я задержался в «Зените»

Бывший главный тренер «Зенита» Дик Адвокат рассказал, как в 2008 году встречался с президентом России Владимиром Путиным. Тогда Путин являлся главой правительства РФ.



«Путин пригласил меня к себе в 2008 году. Он большой поклонник „Зенита“ и знал обо мне всё. Ему хотелось со мной поговорить, но время приглашения было неудобным, поскольку оно пересекалось с матчем за Суперкубок России. Но разве можно было отказаться? Никто не говорит Путину „нет“.



Я уже договаривался с Футбольной федерацией Австралии, но об этом было известно Путину. Он просто не позволил мне уйти из „Зенита“. Путин даже согласился на оплату € 1,5 млн, которые требовались в качестве компенсации за разрыв предварительного договора с австралийцами», — приводит слова Адвоката AD.

Адвокат рассказал о своей встрече с Путиным в 2008 году