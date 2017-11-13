Лопетеги: игроки сборной России выступают в РФПЛ, что делает лигу очень сильной

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги поделился ожиданиями от выездного контрольного матча с Россией (14 ноября).

«Безусловно, Иско очень важный игрок для нас. Он находится в фантастической форме, сильно помогает сборной и клубу. Но на первом месте у сборной Испании находится коллектив. Думаю, завтра наша команда покажет себя с лучшей стороны.

Сборная Испании не попала в первую корзину при жеребьёвке чемпионата мира. Возможно, именно россияне станут нашим соперником, так что завтрашний матч станет настоящей проверкой. Ваша сборная в последние годы почти не играла официальных матчей. Для неё сейчас каждый матч сродни официальному.

Игроки вашей сборной достаточно сильны физически и технически, они завтра сыграют дома. Это добавит мотивации. Ваши «сборники» выступают в РФПЛ, что делает чемпионат России очень сильным.

Для нас нет основных и не основных игроков. Мы рассчитываем на всех футболистов сборной. Не мне решать, кто из них звёзды. Мы ко всем относимся одинаково", — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.