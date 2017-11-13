Блохин: не вижу хороших нападающих на Украине

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин поделился мыслями о проблеме с форвардами в национальной команде, а также прокомментировал невыход подопечных Андрея Шевченко на чемпионат мира 2018 года.



«Не вижу хороших нападающих на Украине. Где же их взять? Когда я был тренером, то думали, что тот же Хлёбас начнёт себя проявлять, а он раз-раз – и потерялся. И молодых форвардов нет.



Если футболисты говорят, что нет особой проблемы в том, что не вышли на ЧМ-2018, то пусть просто не приезжают в сборную. Понятно, что они получают деньги в клубах, понятно, что у них контракты. Но лучше проявить мужество и сказать откровенно, что не хочешь играть за сборную. Откажись от вызова, это будет честно», — цитирует Блохина Tribuna со ссылкой на программу «Профутбол».

Шевченко понизят зарплату в сборной Украины