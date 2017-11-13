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ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
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Блохин: не вижу хороших нападающих на Украине

Футбол

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин поделился мыслями о проблеме с форвардами в национальной команде, а также прокомментировал невыход подопечных Андрея Шевченко на чемпионат мира 2018 года.

«Не вижу хороших нападающих на Украине. Где же их взять? Когда я был тренером, то думали, что тот же Хлёбас начнёт себя проявлять, а он раз-раз – и потерялся. И молодых форвардов нет.

Если футболисты говорят, что нет особой проблемы в том, что не вышли на ЧМ-2018, то пусть просто не приезжают в сборную. Понятно, что они получают деньги в клубах, понятно, что у них контракты. Но лучше проявить мужество и сказать откровенно, что не хочешь играть за сборную. Откажись от вызова, это будет честно», — цитирует Блохина Tribuna со ссылкой на программу «Профутбол».

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Источник: ua.tribuna.com Сообщить об ошибке
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Сборная Украины — Футбол Олег Блохин
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