Шевченко: слова Лобановского сыграли огромную роль в моей жизни

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вспомнил, какие слова говорил ему экс-наставник киевского «Динамо» Валерий Лобановский перед уходом игрока в «Милан».



«Перед моим отлётом, уже после окончания сезона, у нас состоялся долгий разговор. Валерий Васильевич сказал мне так: „Подняться на определённый уровень — это очень тяжело. Но ты поднялся. Удержаться на этом уровне — ещё труднее“. Эти слова сыграли огромную роль в моей жизни, дали мне колоссальную мотивацию. Я сфокусировался на задаче, которая заключалось в том, чтобы приехать и прекрасно сыграть не только один сезон, а как можно больше лет удерживаться на высоком уровне.



Впоследствии, когда приезжал в „Динамо“, мы с Валерием Васильевичем продолжили общение. Я рассказывал, с какими трудностями столкнулся в Италии, какая мотивация и так далее. Он говорил: для того чтобы перестроить организм от тех нагрузок, которые были в „Динамо“, нужно работать индивидуально. Особенно в период адаптации к другой методологии тренировок. Это мне помогло. Я знал, когда нужно простимулировать себя, заняться дополнительными тренировками.



В „Милане“ был очень хороший коллектив. Я познакомился с командой на Сардинии. Костакурта, Альбертини, Себастьяно Росси, Мальдини — они взяли надо мной шефство в первый период. Особенно — Костакурта. Он заезжал за мной и забирал на тренировку или на обед в ресторан — мы жили неподалеку друг друга. Не помню ни одного вечера, когда я оставался один. Всегда — в обществе команды», — сказал Шевченко в эфире «Футбол 24».

Фассоне сообщил, что «Милан» планирует обойтись зимой без крупных трансферов.